Поліція оприлюднила дані про загиблих та поранених в Броварах

https://racurs.ua/ua/n178975-policiya-opryludnyla-dani-pro-zagyblyh-ta-poranenyh-v-brovarah.html

Ракурс

У Броварах триває ліквідація наслідків надзвичайної ситуації — падіння вертольота на місто.

Попередньо відомо про трьох загиблих та п’ятьох постраждалих, повідомив начальник Броварського управління поліції Кирило Самойленко.

Причиною НП міг стати туман. Гвинтокрил не побачив висотної будівлі та спробував різко набрати висоту, через що, швидше за все, втратив керування.

У Броварах на Київщині впав гвинтокрил ДСНС, повідомив речник командування Повітряних сил в ефірі телемарафону.

В режимі відключення світла літаковий маячок на даху будинку, ймовірно, не працює. Таку версію озвучив журналіст Андрій Цаплієнко.