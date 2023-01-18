ДСНС пояснила, чому зменшилася кількість жертв трагедії у Броварах

https://racurs.ua/ua/n178999-dsns-poyasnyla-chomu-zmenshylasya-kilkist-jertv-tragediyi-u-brovarah.html

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Державна служба України з надзвичайних ситуацій пояснила, чому зменшилась кількість жертв трагедії у Броварах на Київщині. Рятувальники вказали, що кількість жертв авіакатастрофи змінилася після завершення ідентифікація тіл загиблих.

Про це повідомляє ДСНС.

Нагадаємо, спочатку повідомлялося про 17 загиблих внаслідок катастрофи, зокрема й чотирьох дітей. Проте пізніше ДСНС опублікувала уточнену інформацію, у якій повідомлялося про 14 жертв, включаючи одну дитину.

Нацполіція проводила ідентифікацію фрагментів тіл. Саме тому кількість загиблих зменшилася, — пояснили у ДСНС.

Нагадаємо, близько 8.20 в Броварах на Київщині на території дитячого садка впав гвинтокрил, у будівлі спалахнула пожежа. На борту перебувало дев’ятеро людей: троє членів екіпажу та представники МВС, зокрема міністр Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та держсекретар Лубкович. Вони загинули. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що це був один з гвинтокрилів французького виробництва, який партнери передали Україні. СБУ вже розпочала провадження. Наразі там розглядають три версії: порушення правил польоту, технічну несправність гелікоптера, а також умисні дії щодо його знищення.

Станом на 15.45 було завершено пошуково-рятувальні роботи.