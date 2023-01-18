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Два танки росіян спопелили ЗСУ на Херсонщині
Два танки росіян спопелили ЗСУ на Херсонщині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n179009-dva-tanky-rosiyan-spopelyly-zsu-na-hersonschyni-video.htmlРакурс
Два російських танки знищили на Херсонщині військовослужбовці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, яка входить до складу Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
Про це 18 січня повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.
На Херсонському напрямку гармашами 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади було знищено два російських танки. Не місце чужинцям на Українській землі. Слава ЗСУ! — йдеться у повідомленні ЗСУ.
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