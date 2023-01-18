Два танки росіян спопелили ЗСУ на Херсонщині

https://racurs.ua/ua/n179009-dva-tanky-rosiyan-spopelyly-zsu-na-hersonschyni-video.html

Ракурс

Два російських танки знищили на Херсонщині військовослужбовці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, яка входить до складу Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Про це 18 січня повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.