Французькі танки Leclerc. Фото: telegraf

https://racurs.ua/ua/n179018-franciya-rozglyadaie-peredachu-ukrayini-tankiv-leclerc-politico.html

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Франція розглядає можливість передачі Україні своїх основних танків Leclerc.

Таким чином Париж хоче підштовхнути Німеччину до передачу Україні важких танків Leopard 2. У Франції ще не ухвалили рішення про передачу танків, але обговорюють це питання. Про це повідомляє видання Politico із посиланням на неназваного французького чиновника.

Ця тема складна, і в Парижі її ще не вирішено. Але ми думаємо над цим, — зазначив посадовець.

Представник французького уряду додав, що питання танків може бути вирішене під час спільного засідання Кабінетів міністрів Франції та Німеччини.

Як відомо, влада Франції вже оголосили про передачу Україні легких колісних танків AMX-10RC, які сподіваються поставити за два місяці.

Нагадаємо, канцлер ФРН Олаф Шольц заявляв, що Німеччина вже обговорює із союзниками передачу танків Leopard 2 Україні. Однак у Берліні наголошують, що це питання треба узгодити з іншими країнами, перш ніж робити якісь анонси.

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушман заявляв, що для постачання Україні танків Leopard 2 немає жодних юридичних перешкод.

Джерело: Politico