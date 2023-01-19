Гаубиця Caesar, фото: Iben Valery

https://racurs.ua/ua/n179028-daniya-nadast-ukrayini-19-gaubyc-caesar-brytaniya-600-raket.html

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Данія надасть Україні 19 самохідних артилерійських установок французького виробництва Caesar.

Про це повідомила прес-служба Міноборони Данії.

Ми постійно контактували з українцями щодо артилерії Caesar, зокрема, і я щасливий, що тепер ми отримали широку підтримку від парламенту Данії, щоб пожертвувати її на боротьбу за свободу України, — зазначив міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Йенсен.

Зазначається, що передача цих гаубиць призведе до затримки у розгортанні 1-ї данської бригади. Тому зараз уряд країни розглядає можливості придбання додаткового озброєння паралельно з допомогою Україні.

Велика Британія планує відправити в Україну 600 керованих ракет Brimstone.

Про це заявив міністр оборони країни Бен Воллес, повідомляє агентство Reuters.

Я можу сказати, що ми також збираємося відправити ще 600 ракет Brimstone на театр бойових дій, які будуть неймовірно важливими для того, щоб допомогти Україні домінувати на полі бою, — наголосив він.

Він додав, що єдність Заходу проти російського вторгнення в Україну залишається сильною і що союзники «налаштовані на довгострокову перспективу».

Якщо президент путін розраховує на те, що нам набридне цього року, він помиляється. Ми будемо планувати і на цей рік, і на наступний, і на наступний, і на подальші роки, — наголосив Воллес.

Джерело: Reuters, Міноборони Данії