Boston Dynamics навчила робота-гуманоїда допомагати будівельникам

https://racurs.ua/ua/n179047-boston-dynamics-navchyla-robota-gumanoyida-dopomagaty-budivelnykam-video.html

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Компанія Boston Dynamics навчила свого робота-гуманоїда Atlas певних функцій, необхідних під час виконання будівельних робіт. Зокрема, тепер Atlas вміє переносити предмети різної ваги та розміру та робити стрибок з розворотом на 540 градусів.

Робот, висотою 152 см та вагою 86 кг поки що використовується у дослідницьких цілях і не продається.

Нагадаємо, компанія Boston Dynamics заснована у 1992 році на базі Массачусетського технологічного університету. У 2017 році її в Google купила японська компанія SoftBank Group. У 2020 році Boston Dynamics запустила продаж своїх маневрених роботів Spot, схожих на собаку. Також серед розробок Boston Dynamics є людиноподібний робот Atlas та двометровий Handle, призначений для логістичних послуг. Водночас Hyundai Motor зосереджується на колісних роботах, призначених для заводського використання. Попри свої численні досягнення у сфері робототехніки, Boston Dynamics досі не є прибутковим бізнесом і позиціонує себе як дослідницька організація.