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Ракурс
Данілов отримав смс від Монастирського за кілька хвилин до трагедії у Броварах

Данілов отримав смс від Монастирського за кілька хвилин до трагедії у Броварах

20 січ 2023, 15:30
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Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки й оборони України розповів, що зранку перед авіакатастрофою у Броварах отримав повідомлення від очільника Міністерства внутрішніх справ Дениса Монастирського.





Про це він розповів у ефірі телемарафону «Єдині новини».

Зі слів Данілова, повідомлення від міністра надійшло о 8.07, а вже за кілька хвилин сталася авіатроща. Секретар РНБО не розкрив зміст СМС. Того дня президент Володимир Зеленський мав зібрати Ставку верховного головнокомандувача. Планувалось, що Монастирський доєднається з Полтави.

Зазвичай, ми це ніколи не афішуємо. Міністр внутрішніх справ мав вийти з Полтави на 10.00 на цю Ставку, — наголосив Данілов.

На запитання, чи могла країна-агресор росія бути причетною до падіння вертольота з керівництвом МВС, відповів:

Обов’язково з’ясуємо всі обставини. Відповідь ми обов’язково отримаємо, що трапилося тим ранком над Броварами і чому.

Нагадаємо, вранці 18 січня у Броварах поруч із дитячим садком та будинком розбився вертоліт ДСНС. На борту перебувало керівництво МВС. Зокрема, міністр Монастирський. Загалом загинули 14 осіб, з них — одна дитина. Постраждало внаслідок авіаційної катастрофи 25 осіб, з них — 11 дітей.

Джерело: Ракурс


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