Зустріч в Рамштайні - перші коментарі учасників

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Західні союзники України мають «вікно можливостей до весни», перед тим як ЗСУ почнуть контрнаступ. Так міністр оборони США Ллойд Остін на брифінгу 20 січня прокоментував питання щодо надання танків за результатами засідання у форматі «Рамштайн».

Щодо танків Abrams, анонсів він не зробив.

Союзники не збавлятимуть темп і продовжать підтримувати Україну, заявив Остін за підсумками чергового «Рамштайну».

Це — переломне десятиліття для миру та переломний момент для України, тому ця контактна група не сповільниться — ми продовжимо допомагати Україні, — підкреслив Остін.

Група залишиться єдиною та продовжить нарощувати зусилля для підтримки України, вважає міністр оборони США Остін.

Це стосується не лише безпеки України. Це також стосується європейської безпеки та глобальної безпеки. Йдеться про той світ, у якому ми хочемо жити, і про світ, який ми хочемо, щоб наші діти та онуки успадкували, — заявив він

За словами міністра оборони США Остіна, пакет військової допомоги на 2.5 млрд дол, про який США оголосили 19 січня, — один із найбільших пакетів Сполучених Штатів.

Як ми побачили в Дніпрі — росія продовжує атакувати українську критичну і цивільну інфраструктуру. росія продовжує бити по українських містах крилатими ракетами і дронами. Як росте жорстокість росії, рішучість цієї контактної групи зростає. Декілька країн, включно з Францією, Німеччиною та Великою Британією допомогли системами ППО: Німеччина — Patriot, США — ракети Patriot та навчання, Канада закупила NASAMS, — заявив глава Пентагону.

Реакція НАТО

Потрібно зосередитись на боєприпасах для вже поставленої Україні зброї, заявив Єнс Столтенберг. Союзникам України потрібно не лише передавати нове озброєння, а й забезпечувати поставлене раніше, вважає генсек НАТО.

Нам потрібні боєприпаси. Нам потрібні запчастини. Нам потрібне технічне обслуговування та навчання, — цитує його Reuters.

Генсек НАТО не вважає дискусію щодо надання Україні бойових танків закінченою, повідомляє Die Zeit.

Столтенберг заявив у кулуарах конференції, що очікує подальшого розвитку подій у питанні про можливі постачання танків Leopard 2.

Столтенберг висловився на підтримку постачання танків і заявив, що з основними бойовими танками та БМП, а також сотнями іншої бронетехніки Україна зможе не лише захиститися від атак росії, а й розпочати нові власні наступи, щоб звільнити території.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на конференції в Рамштайні не вдалося дійти згоди про постачання основних бойових танків.

Коментарі поляків

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак сказав після наради союзників України на базі «Рамштайн», що сподівається на успішний результат переговорів про постачання Україні танків «Леопард 2».

Надія ґрунтується на тому, що міністри оборони 15 країн зібралися сьогодні на полях конференції, і ми обговорили цю тему. Я переконаний, що будівництво коаліції закінчиться успіхом, — цитує Блащака агентство Рейтер.

Колишній заступник міністра оборони Польщі генерал Вальдемар Скшипчак раніше нагадав в інтерв’ю BBC, що, окрім Німеччини, ці німецькі танки в Європі є у Польщі, Ірландії, Швейцарії, Данії, Іспанії, Греції, Угорщини та Фінляндії.

Польща та Фінляндія вже оголосили, що готові віддати Україні частину своїх танків, але для цього потрібна згода Німеччини як країни-розробника та виробника.