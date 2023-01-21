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Ракурс
Нові вибухи прогриміли в курській області росії. Фото: zaborona.com

Нові вибухи прогриміли в курській області росії

21 січ 2023, 12:48
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Курська область російської федерації сьогодні, 21 січня, була атакована.





На території регіону було чути вибухи. Місцева влада заявила про обстріл мілкомбінату в селищі тьоткіно. На об'єкт нібито скинули дві гранати з безпілотника. Постраждалих унаслідок вибухів немає. Про це губернатор курської області Роман Старовойт написав у соцмережах.

Окупанти звинуватили в обстрілі Збройні сили України. Українські військові цю інформацію не підтверджують.

Напередодні, 20 січня, влада білгородської області рф заявила про нібито обстріл одного з сіл Валуйського міського округу, внаслідок якого виникла пожежа в одному з будинків.

Нагадаємо, у ніч на 17 січня у прикордонному російському місті бєлгород було чути вибухи. Місцева влада заявляла, що нібито працювала протиповітряна оборона.

Джерело: Ракурс


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