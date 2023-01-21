Американський генерал Бен Ходжес. Фото:

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Російські війська не мають можливості прорвати українську оборону на Донбасі.

Армія рф з 2014 року змогла окупувати східні 10−15% території України, включаючи Крим. І це все, на що агресор виявився спроможним. Після місяців важких боїв росіяни змогли лише увійти в Соледар та безуспішно штурмують Бахмут у Донецькій області. Окупанти втрачають тисячі осіб, але не можуть відтіснити ЗСУ з позицій. Про це генерал-лейтенант США у відставці Бен Ходжес заявив в інтерв’ю NV.

Навіть якщо вони це зроблять, тоді що? Якщо відійти від емоційної складової, це не призведе ні до чого важливого для російської армії. Вони не мають там підривних сил, і не видно перспектив для якогось прориву, який вони б могли влаштувати, — зазначив він.

Генерал також похвалив українське командування за гарну роботу. Ходжес зізнався, що захоплений тим, як Сили оборони проводять цю військову кампанію, який їх підхід ґрунтовний та професійний. Також він вражений тим, як українські військові не дають опонентові можливості піти хоч десь на суттєвий прорив, а також як нарощують ресурси для весняної воєнної кампанії.

Нагадаємо, у британській розвідці заявляли, що ситуація на фронті в Україні зараз перебуває у стані застою. Однак у Лондоні не відкинули того, що існує реальна можливість локального наступу російських сил біля Бахмута.

Джерело: NV