США радять Україні вивести війська з Бахмута - AFP

https://racurs.ua/ua/n179100-ssha-radyat-ukrayini-vyvesty-viyska-z-bahmuta-afp-ta-reuters.html

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Адміністрація США нібито радять Україні вивести війська з Бахмута. Про це написали AFP та Reuters з посиланням на високопоставленого американського чиновника.

На користь такої тези наводяться аргументи:

Посилена увага українського командування до утримання міста заважає готуватися до очікуваного весняного контрнаступу;

У разі Бахмута час на боці росії, у якої більше артилерійських ресурсів та військових, але захоплення міста нічого їй не дасть, оскільки ЗСУ відійдуть на підготовлені позиції;

Україні треба розглянути можливість «обміну» Бахмута на підготовку своїх військ, оскільки ЗСУ може не вистачити ресурсів, щоб і вести бойові дії в місті, і готуватися до наступу на півдні країни.

Агентство Reuters також пише про рекомендації США Києву не витрачати багато сил на Бахмут.

У Вашингтоні вважають, що Україна витратила значні ресурси на захист міста, але існує висока ймовірність того, що росіяни зрештою витіснять українців із Бахмута, — заявив виданню чиновник США.

Але «це не призведе до будь-яких стратегічних зрушень на полі бою».

В Україні, проте, заперечують, що захист Бахмута дозволяє ЗСУ готуватися до наступу на півдні України.

США працюють із українцями над цим компромісом, — сказав чиновник.

Також Вашингтон радить Україні не рівнятися росії з артилерією, тому що зрештою Москва отримає перевагу за рахунок виснаження ЗСУ.

От чому останнє постачання озброєнь США включає бронетехніку — це допоможе Україні змінити те, як вона веде війну, — сказав американський чиновник.

Reuters 20 січня повідомило, що США радять Україні «почекати з контрнаступом» — принаймні до тих пір, поки не будуть отримані останні постачання американської зброї і не буде проведено підготовку.

Раніше голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі повідомив, що Україна разом із США зараз розробляє план ведення війни.