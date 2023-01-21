Міноборони вперше опублікувало фото німецького IRIS-T, який охороняє небо України

https://racurs.ua/ua/n179113-minoborony-vpershe-opublikuvalo-foto-nimeckogo-iris-t-yakyy-ohoronyaie-nebo-ukrayiny.html

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Інформаційне агентство Міністерства оборони опублікувало перше фото німецького комплексу протиповітряної оборони IRIS-T, який перебуває на озброєнні України.

У жовтні минулого року премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що ефективність комплексу становить 90%.

Нагадаємо, що 20 січня Німеччина анонсувала «весняний пакет» військової допомоги Україні на один мільярд євро. Завдяки цьому пакету загальний обсяг німецької військової допомоги з початку війни збільшиться до 3,3 млрд євро.

Зокрема йдеться про ЗРК Patriot, сім зенітних танків Gepard і ще один ЗРК IRIS-Т з додатковими керованими ракетами. Крім того, дуже важливою є підготовка українських військових — тренування розпочнуться наприкінці січня, розповів міністр оборони Борис Пісторіус.