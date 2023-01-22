Уряд звільнив Василя Лозинського з посади. Фото: espreso.tv

https://racurs.ua/ua/n179129-kabmin-zvilnyv-lozynskogo-z-posady-zastupnyka-ministra.html

Ракурс

Василь Лозинський, чиновник Кабміну, який погорів на хабарі, звільнений із посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

У неділю, 22 січня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль зібрав позачергове засідання уряду, під час якого і було ухвалено рішення про звільнення Лозинського. Розпорядження ухвалене відповідно до абзацу 1 ч. 2 ст. 9 закону України «Про центральні органи виконавчої влади». Про це міністр інфраструктури і регіонального розвитку Олександр Кубраков повідомив у Facebook.

Сьогодні рішенням Кабінету Міністрів звільнено Василя Лозинського з посади заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 21 січня НАБУ провело обшуки та затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського. Детективи затримали посадовця під час отримання 400 тис. дол. хабаря. Ці кошти заступник міністра одержав за сприяння укладанню договорів на закупівлю обладнання та техніки за завищеними цінами.

Зараз триває розслідування за статтями про зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 364) та про пропозицію, обіцянку або вилучення неправомірної вигоди посадовою особою (ст. 368).