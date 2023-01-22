Знищення російських загарбників на Запоріжжі. Фото:

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Наслідки російської атаки на одній із ділянок фронту показали українські військові.

Командування продемонструвало, як загарбники «наступають» на Запорізькому напрямку. У результаті однієї з таких спроб ворог втратив втратили 30 солдатів, танк та п’ять бойових машин піхоти. Про це 21 січня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Поки російські пропагандисти в своїй хворій уяві «захоплюють» населені пункти Запорізької області Сили оборони краю спокійно та впевнено знищують техніку та живу силу противника, займаючи ворожі позиції, — зазначили в Генштабі.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомлялося, що окупанти вели безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Лиманському напрямках, а на інших напрямках ворог змушений оборонятися.

Нагадаємо, у Запорізькій області виявили знищений компонент ЗРС С-400. Установку розбили та спалили у районі села Ільїне на Запоріжжі. Фахівці стверджують, що це перше візуальне підтвердження втрат росіян у зенітній ракетній системі великого і середнього радіуса дії С-400.