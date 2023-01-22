Олексій Данілов вказав на ознаку підготовки рф до нового наступу. Фото:

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Загарбницька армія рф вкотре готується до наступу, а першою ознакою цього, згідно з їх сталою тактикою, є реалізація активних інформаційних заходів.

Однак агресор перед тим, як віддати наказ про наступ, пустив у хід інформаційні атаки, які складаються з брехні, маніпуляцій, фейків і дезінформації, активізації агентів інформаційного фронту. Про це секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов написав у колонці на сайті «Української правди».

За словами Данілова, тактика окупантів — незмінна. Розмови пропагандистів про незліченну кількість «супернавчених та до зубів озброєних» російських мобілізованих, «надсучасну військову техніку» чи про останнє покоління ракет вказують на активізацію інформаційних атак. Ворог поширює цю інформацію через різні анонімні канали та своїх агентів впливу. Таким чином росіяни хочуть посіяти в українців зневіру до ЗСУ.

Нас хочуть залякати, тому що перемогти на полі бою вони не в змозі. Ми маємо з вами це пам’ятати. Той, хто рухається, з повернутою назад головою, обов’язково вдариться об стовбур сучасності, — написав Данілов.

Нагадаємо, останні дні інформаційний простір підірвала інформація про масову контратаку ворога на Запорізькому відтинку. У ЗСУ розповіли, що в області ворог здійснює вже не розвідувальні, а ударно-штурмові напади.