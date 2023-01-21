Генштаб підтверджує наступ рф на Запорізькому напрямку - чи небезпечна активність росіян

https://racurs.ua/ua/n179104-genshtab-pidtverdjuie-nastup-rf-na-zaporizkomu-napryamku-chy-nebezpechna-aktyvnist-rosiyan.html

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Останні дні інформаційний простір підірвала інформація про масову контратаку ворога на Запорізькому відтинку.

Керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напряму Євген Єрін розповів, що у Запорізькій області ворог здійснює вже не розвідувальні, а ударно-штурмові напади.

Ворог намагається насамперед здіймати вогневу хвилю по всій лінії зіткнення, а на окремих ділянках фронту невеликі групи пробують здійснювати вже не розвідувальні, а ударно-штурмові напади з метою перевірки нашої оборони на місці. Проте, за наявною інформацією, всі спроби наступальних дій наразі завершилися безрезультатно: всі групи виявлені, частково знешкоджені, решта вдалася до втечі, — розповів Єрін.

Проекту DeepState вдалося дізнатися трохи деталей. За словами авторів цього аналітичного видання, значного наступу московитів немає, є одночасні локальні спроби просунутися силами до двох взводів. Спочатку ворогу вдалося потіснити наші сили на максимальній відстані у 2 км, але артилерія та удар у відповідь відновили статус-кво.

Цікаво, що 20 січня росіяни малювали себе на околицях Оріхова, а деякі навіть в самому місті, а вже сьогодні вони просто заявляють про успіх в сірій зоні.

Міноборони росії 21 січня доповіло про успіхи на південному фронті. Як заявив головний брехун військових пропагандистів рф (офіційний представник міноборони рф Ігор Конашенков), у Запорізькій області російська армія «зайняла вигідніші рубежі». За його словами, у ході наступу на цій ділянці фронту було «ліквідовано» понад 30 бійців ЗСУ та кілька бойових машин противника.

Російські військові блогери раніше повідомляли про настання в районі міст Оріхів та Гуляйполі Запорізької області.

Генштаб України підтвердив інформацію про обстріл цих територій, проте про просування там російських військ інформації від відомства не надходило.

росія не має ресурсів для наступу в Запорізькій області, вважає розвідка Канади. Наявних у рф людських та матеріальних ресурсів недостатньо для ефективного наступу в Запорізькій області.

Погано забезпечені та неналежно навчені російські сили, найімовірніше, не зможуть вести успішний наступ уздовж Запорізького фронту протягом наступних кількох місяців, — заявили канадські розвідники.

Зазначається, що «росія витрачає ресурси на спроби захопити додаткові території в сусідній Донецькій області».

Українські захисники завдали дуже великих втрат, а росія отримала лише мінімальні територіальні здобутки, наголосили у розвідці Канади.