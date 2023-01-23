Пригожин почав втрачати авторитет після того, як не виконав обіцянок захопити Бахмут власними силами, заявили в ISW

https://racurs.ua/ua/n179147-zirka-kuharya-putina-prygojyna-zakochuietsya-isw.html

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путін використав «вагнерівців» у важкий для регулярної армії час, але ніколи не збирався робити кроки назустріч пригожину у його бажанні отримати додатковий вплив.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у черговому зведенні продовжує на основі інформації з відкритих джерел міркувати про взаємини у російській верхівці та висловлює припущення, що зірка засновника ПВК «Вагнера» євгена пригожина закочується: путін вирішив знову зробити ставку на регулярну армію.

Зірка пригожина, який фінансує «Вагнер», після кількох місяців видимого підйому почала закочуватися через те, що він не зміг виконати свою обіцянку захопити Бахмут власними силами, — пише ISW.

Це припущення ISW виводить, зокрема, з тієї обставини, що путін поставив командувати військами в Україні начальника генштабу валерія герасимова та понизив до заступника герасимова генерала сергія суровікіна, якого українська розвідка називала союзником пригожина. Крім того, важливим знаком ISW вважає те, що путін не згадав пригожина, коли 15 січня говорив про взяття Соледара.

За припущенням аналітиків ISW, Путін восени вирішив дати пригожину та суровікіну можливість показати, що вони зможуть зробити своїми засобами: один — тисячами мобілізованих ув’язнених, другий — ударами по українській енергетиці та електромережах.

Обидва провалилися: спроби Пригожина захопити Бахмут закінчилися невдачею, а Суровікін своєю кампанією нальотів не досяг майже нічого, крім того, що приніс страждання цивільному населенню України, витративши на це більшу частину російського запасу високоточних ракет, — пише ISW.

Тепер, як вважають американські аналітики, путін знову зробив ставку на армію і сподівається, що шойгу та герасимов, навчивши та спорядивши мобілізованих, зможуть незабаром виправити справи росії на фронтах.

Отож, нвіть попри те, що пригожин отримав певний вплив на президента рф, той ніколи не збирався задовольняти політичні та бізнесові амбіції керівника найманців.