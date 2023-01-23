За 6 км від резиденції путіна на Валдаї встановили ЗРПК «Панцир-С1»

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Зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1» встановили в селі Ящерово Новгородської області за шість кілометрів від резиденції президента рф володимира путіна.

Про це повідомляє «Агентство» з посиланням на фото, надане жителем міста Валдай.

За словами автора знімка, вид комплексу ППО поставили кілька тижнів тому. Інші мешканці Ящерово та сусідніх сіл підтвердили «Агентству», що у селі встановили систему ППО. Один зі співрозмовників розповів, що комплекс несе бойове чергування, поруч постійно знаходяться не менше трьох військових, а антена радіолокаційної станції обертається.

Поблизу Ящерово немає критичної інфраструктури, стратегічних об'єктів, великих підприємств чи великої кількості військової техніки та особового складу.

У міністерстві оборони рф, а також у Кремлі поки що не коментували інформацію про ППО біля резиденції путіна на Валдаї.

Ящерове — одне з двох найближчих сіл до президентської резиденції, що стоїть на березі одного з місцевих озер під назвою Вечеря. Від Ящерова до земель президентської резиденції трохи понад 6 км по прямій.

Валдайська резиденція путіна, хоч і називається офіційною, майже не виконує представницьких функцій. Вона більше відома як місце особистого дозвілля путіна, його близьких та друзів. Туди, за численними свідченнями, на закриті вечірки приїжджали зірки естради. Там же путін за зачиненими дверима нерідко зустрічається з віп-гостями. Як говорили раніше двоє знайомих путіна, кремлівський диктатор буває на Валдаї дуже часто, він любить це місце.

Саме в Ящеровому оселилися на постійній основі наближені до путіна люди на кшталт офіцерів ФСТ та керівників керуючого справами президента.

Жодної критичної інфраструктури, стратегічних об'єктів, великих підприємств або великих скупчень військової техніки та особового складу в цьому районі немає. Понад те — ще з радянських часів у цьому районі й так розміщувалися стаціонарні засоби ППО — 42 зенітний ракетний полк, розквартирований у селищі «Валдай-4».

Минулого тижня у соцмережах з’явилися фото та відео установки ЗРПК «Панцир-С1» на адміністративній будівлі в Тетеринському провулку поряд із метро Таганська за кілька кілометрів від Кремля. Ще одну установку помітили на даху будівлі Міноборони на набережній Фрунзе. Вона помітна вже на фотографії 25 грудня, писала «Медіазона».

Телеграм-канал «Сірена» виклав два відео з «Панцирями» з Підмосков’я: на одному помітні комплекси за два кілометри від аеродрому бізнес-авіації «Остаф'єво», розташованого на південь від Москви, а на другому знято «Панцир-С1» поряд із селищем Заріччя Одинцівського міського округу Підмосков’я, за 10 кілометрів від резиденції путіна в Ново-Огарьово.

Система ППО «Панцир С-1» призначена для захисту від безпілотників.

Ось так виглядає зона охоплення тих самих «Панцирів», які затягли на дахи будівель у Москві:

Одна з установок стоїть на даху міністерства оборони росії, одна на адмінбудівлі у Тетеринському провулку та ще одна на будівлі головного управління міністерства внутрішніх справ. А прямо між ними знаходиться Кремль.