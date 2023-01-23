Естонія віддасть Україні всі свої 155-мм гаубиці

https://racurs.ua/ua/n179159-estoniya-viddast-ukrayini-vsi-svoyi-155-mm-gaubyci.html

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Естонія оголосила про передачу Києву гаубиць і протитанкових гранатометів.

Ми віддаємо всі наші 155 мм гаубиці Україні. І хочемо таким чином створити прецедент, щоб інші країни не мали жодних виправдань, чому вони не можуть надати Україні необхідне озброєння для перемоги у війні, — сказав посол Естонії Каймо Кууск.

Посольство зазначає, що це найбільший пакет військової допомоги, який надається Україні, загальною вартістю 113 млн євро. До нього увійшли десятки гаубиць калібру 155 мм FH-70 та 122-мм D-30, тисячі артилерійських снарядів калібру 155 мм, сотні протитанкових гранатометів М2 Carl Gustaf з боєприпасами та засоби підтримки артилерійських підрозділів.

Після посилання в Україну цієї партії зброї загальний обсяг військової допомоги Києву з боку Естонії зросте до 370 млн євро або трохи понад 1% річного внутрішнього валового продукту Естонії, повідомляла раніше естонська телерадіомовна компанія ERR з посиланням на уряд.

Тим часом Берлін заявляє, що незабаром ухвалить швидке рішення про постачання танків Leopard 2 в Україну.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що очікує на своєчасне рішення про постачання танків, додавши, що вважає їх необхідними для українського наступу на сході.

Всі розуміють, чого він [президент України Володимир Зеленський] потребує, і всі розуміють необхідність, і тому скоро буде рішення, яким би воно не було, — заявив міністр оборони ФРН.

Відповідно до «Закону про контроль над військовою зброєю» уряд Німеччини має дати згоду на будь-яке постачання зброї німецького виробництва до зони бойових дій.