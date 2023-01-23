Боксер Валуєв і чоловік Скабеєвої - СБУ передала до суду справу щодо 55 депутатів держдуми рф

https://racurs.ua/ua/n179163-bokser-valuiev-i-cholovik-skabeievoyi-sbu-peredala-do-sudu-spravu-schodo-55-deputativ-derjdumy-rf.html

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Служба безпеки України (СБУ) передала до суду обвинувальні акти щодо 55 депутатів держдуми рф, які визнали так звані л/днр.

Минулого року ці російські депутати звернулися до президента рф з проханням визнати «незалежність» тимчасово окупованих територій Луганщини та Донеччини. Пізніше вони проголосували за ратифікацію договору про дружбу й співробітництво росії з так званими л/днр.

Серед обвинувачуваних є спікер Держдуми В’ячеслав Володін, пропагандист Євген Попов (чоловік пропагандистки Скабеєвої) та боксер Микола Валуєв.

Ці та інші російські депутати посприяли розв’язанню повномасштабної війни проти України. Чиновникам загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.