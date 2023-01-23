Вищий антикорупційний суд не став арештовувати Коболєва

Андрій Коболєв, фото: «РБК-Україна»

https://racurs.ua/ua/n179172-vyschyy-antykorupciynyy-sud-ne-stav-areshtovuvaty-kobolieva.html

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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) залишив без задоволення клопотання щодо застосування стосовно колишнього очільника «Нафтогазу» Андрія Коболєва запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Таке рішення зачитав слідчий суддя Олег Федоров за результатами засідання суду, яке транслювалося у YouTube.

У клопотанні НАБУ, котре раніше було спрямоване до ВАКС, суд просили застосувати до Коболєва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 365 млн грн.

Клопотання старшого детектива НАБУ … про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного Коболєва залишити без задоволення, — зазначив Федоров.

Наразі оголошено лише коротке рішення суду без мотивувальної частини, в якій вказуються причини його ухвалення. Повний текст ухвали оголосять оголошений 30 січня. Оскаржити цю ухвалу суду до Апеляційної палати ВАКС можуть протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Нагадаємо, 19 січня НАБУ і САП повідомили про підозру Коболєву у заволодінні понад 229 млн грн у вигляді премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі проти «Газпрому».