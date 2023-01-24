РНБО заборонила чиновникам виїзд за кордон під час війни - деталі

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Виїзд за кордон на час дії воєнного стану заборонила чиновникам Рада національної безпеки та оборони України.

Це стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів та всіх тих, хто має працювати на державу та в державі. Хочуть відпочивати зараз — будуть відпочивати поза межами державної служби, — зазначив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Зі слів глави держави, рішення РНБО стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади. РНБО вирішила, що у період мобілізації та під час воєнного стану державні службовці можуть виїжджати за межі України виключно у службові відрядження.

Кабінету міністрів має у п’ятиденний строк внести відповідні зміни до правил перетину держкордону. Зміни стосуватимуться:

членів Кабміну, перших заступників та заступників міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади, їх перших заступників та заступників;

керівника Офісу президента та його заступників, керівників інших допоміжних органів і служб, утворених президентом, та їх заступників;

голови СБУ, його першого заступника та заступників;

голови та членів Нацради з питань телебачення і радіомовлення;

голови та членів Рахункової палати;

голови та членів ЦВК, голів та членів інших державних колегіальних органів;

секретаря РНБО, його перших заступників та заступників;

народних депутатів;

уповноваженого ВРУ та його представників;

голови Нацбанку, його першого заступника та заступників;

постійного представника президента в Автономній республіці Крим та його заступників;

голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників;

суддів КСУ, суддів, прокурорів, керівників інших державних органів та їх заступників, а також керівників структурних підрозділів держорганів, працівників, заброньованих на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування.

Окрім цього, СБУ має перевірити законність рішень Міністерства розвитку громад, обласних, Київської міської військових адміністрацій про виїзд за межі України українців. А також законність і обґрунтованість внесення відомостей громадян до інформаційної системи «Шлях».