Зеленський видав указ про звільнення Тимошенка

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Президент Володимир Зеленський 24 січня підписав указ про звільнення Кирила Тимошенка з посади заступника керівника Офісу президента.

Раніше стало відомо, що Тимошенко написав заяву про звільнення. Сьогодні вранці він особисто підтвердив цю інформацію й оприлюднив фото із заявою в руках.

Дякую президенту України Володимиру Зеленському за довіру і можливість робити добрі справи кожного дня і кожної хвилини", — зазначив Тимошенко.

Окрім цього, колишній заступник Андрія Єрмака подякував «кожному очільнику обласних військових адміністрацій» й назвав їх «воїнами світла».

Також Тимошенко подякував «крутій команді Директорату з питань регіональної політики Офісу президента».

Нагадаємо, Зеленський анонсував про «кадрові рішення» щодо управлінців різного рівня. За даними ЗМІ, замість Тимошенка на посаду планують призначити очільника Київської військової адміністрації Київської області Олексія Кулебу.

Глава держави взяв Тимошенка на роботу на Банкову у травні 2019 року.