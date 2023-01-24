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Ракурс
Лягали один за одним - снайперська пара ССО України відпрацювала по росіянах

Лягали один за одним — снайперська пара ССО відпрацювала по чотирьох окупантах (ВІДЕО)

24 січ 2023, 19:03
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Снайперська пара Сил спеціальних операцій (ССО) України показала, як відпрацювала по противнику.





Пара снайперів отримала наказ висунутись в одному з напрямків для спостереження.

Попередньо було відомо, що противник планує наступ у зазначеному районі. З радіоперехоплення стало зрозумілим, що ворог поінформований про можливу роботу наших снайперів, проте фраза «попереджений — озброєний», цього разу не спрацювала, — написала прес-служба Командування ССО.

Після виявлення двох російських солдатів, наші снайпери ліквідували одного з них. Після чого на допомогу ворогу підійшли ще двоє бійців. У підсумку — чотири трупи окупантів на одному з наших оборонних рубежів.

Джерело: Ракурс


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