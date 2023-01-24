Екс-заступнику керівника Мінрегіону суд обрав запобіжний захід у справі про хабар

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Колишньому заступнику керівника Мінрегіону Василю Лозинському Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт до 23 березня з електронним браслетом.

Його підозрюють в отриманні хабаря в розмірі 400 тис. дол., повідомляє «Суспільне».

Сьогодні ВАКС взяв під варту підозрюваного в дачі хабаря Лозинському підприємця Сергія Кривого (розмір застави — 100 млн грн) та його ймовірного пособника (розмір застави — 805 млн грн). Всього у справі затримали п’ятьох підозрюваних.

Схема та викриття

Під час судового засідання прокурор САП Олександр Омельченко повідомив, що слідство відводить роль організатора схеми та передачі коштів підприємцю Сергію Кривому.

Як пише «Слово і діло», саме він домовлявся з на той момент заступником міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василем Лозинським за те, щоб підконтрольні йому компанії постачали товари державному інституту «УкрНДІводоканалпроект» за завищеною вартістю, а Лозинському нібито мали передати за це неправомірну вигоду.

Зокрема, Кривий контролював низку суб'єктів господарювання і залучив до схеми Михайла Лукашика та Олександра Крошку. Останньому були підконтрольні компанії ТОВ «ЕПГ» і ТОВ «Євротерм». Своєю чергою Лозинський долучив зі свого боку довірену особу Романа Кітнера. Гроші було вирішено передати Кітнеру у Львові через ще одного посередника — Ігоря Політару. Йшлося про 500 тисяч доларів, щоправда сума в 100 тис. дол. поки що не інкримінується у вказаній підозри.

Передача коштів здійснювала на автозаправці WOG у Львові за адресою Чорновола, 10. Надалі кошти були перевезені до квартири довіреної особи Лозинського Кітнера і вилучені в ході невідкладних обшуків.

Також прокурор САП зачитав низку листувань та розмов фігурантів справи, з яких випливає, що Кривий і Лозинський тримали все на контакті і узгоджували. Ішлося і про договори поставки генераторів та інших товарів для «УкрНДІводоканалпроекту». Лозинський неодноразово згадував колишнього директора «УкрНДІводоканалпроекту» Олександра Оглоблю, якого звільнили з посади в листопаді 2022 року. Також учасники обговорювали й нового керівника НДІ Василя Дуба.

В НАБУ пишуть, що завдяки оперативному проникненню до складу організованого злочинного угруповання викрили та припинили його діяльність з розкрадання бюджетних коштів.

Нагадаємл, що влітку 2022 року Кабмін виділив 1,68 млрд грн, зокрема й для закупівлі обладнання і техніки, щоб забезпечити населення альтернативними джерелами світла, тепла і водопостачання у зимовий період через ситуацію, що склалась внаслідок руйнування об‘єктів критичної інфраструктури.

Як встановило слідство, низка посадових осіб центральних та регіональних органів виконавчої влади вирішили привласнити частину державних коштів. Для цього — вступили у змову з групою посередників та забезпечили укладання договорів про закупівлі за завищеною на майже 280 млн грн вартістю з наперед визначеними суб'єктами підприємницької діяльності. Ті, як з’ясувало слідство, мали за це передати держслужбовцям вищезазначену суму як «винагороду».