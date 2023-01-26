Байден може відвідати Європу у лютому – NBC News

https://racurs.ua/ua/n179281-bayden-moje-vidvidaty-ievropu-u-lutomu-nbc-news.html

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Президент США Джо Байден може відвідати Європу в лютому для консолідації зусиль на підтримку України. Про це повідомляє NBC News з посиланням на джерела у Білому домі.

Для візиту розглядаються різні місця, зокрема, Польща. Американський президент планує використати момент, щоб привернути увагу до стійкості України та підтвердити солідарність США з українським народом на тлі нової фази російсько-української війни.

За словами трьох американських чиновників, представники Білого дому також обговорювали можливість оголошення ще одного великого пакету військової допомоги Збройним силам України, приуроченого до річниці російського вторгнення. Остаточні рішення поки що не ухвалені.

Нагадаємо, Байден 25 січня підтвердив наміри передати Києву 31 танк M1 Abrams, що дорівнює одному українському батальйону, для посилення обороноздатності ЗСУ на тлі російської агресії.