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Армія рф почала штурм Вугледару — ЗМІ

Армія рф почала штурм Вугледару — ЗМІ (ВІДЕО)

26 січ 2023, 20:20
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Армія росії почала штурм міста Вугледар на Донеччині, оскільки цей населений пункт має ключове значення для комунікацій на півдні Донбасу, й є рубежем для розгортання майбутнього українського наступу на Кримський коридор. Про це повідомив фронтовий журналіст Юрій Бутусов.





З його слів, захоплення Вугледару значно покращить стратегічне становище російського війська на Донбасі, дозволить поглибити оборону.

Мета російського командування у кампанії 2023-го року — захопити увесь Донбас, або відсунути нашу армію від Кримського коридору. Для захоплення Вугледару росіяни зосередили з'єднання своїх найкращих військ — бригади морської піхоти та повітряно-десантних військ, запаси боєприпасів, — вказав Бутусов.

Минулої осені воєнні злочинці рф вже намагалися захопити Вугледар, проте зупинилися у селі Павлівка.

Російська регулярна армія дуже чутлива до втрат, і у російських медіа піднялась тоді хвиля, що російські морпіхи розбиті, — додав Бутусов.

Він нагадав, що Вугледар розташований на підвищенні, а ворог наступає з низини.

На думку Бутусова, битва за Вугледар визначатиме перебіг подальшої війни на півдні України.

Джерело: Ракурс


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