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Армія рф почала штурм Вугледару — ЗМІ
Армія рф почала штурм Вугледару — ЗМІ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n179282-armiya-rf-pochala-shturm-vugledaru-zmi.htmlРакурс
Армія росії почала штурм міста Вугледар на Донеччині, оскільки цей населений пункт має ключове значення для комунікацій на півдні Донбасу, й є рубежем для розгортання майбутнього українського наступу на Кримський коридор. Про це повідомив фронтовий журналіст Юрій Бутусов.
З його слів, захоплення Вугледару значно покращить стратегічне становище російського війська на Донбасі, дозволить поглибити оборону.
Мета російського командування у кампанії 2023-го року — захопити увесь Донбас, або відсунути нашу армію від Кримського коридору. Для захоплення Вугледару росіяни зосередили з'єднання своїх найкращих військ — бригади морської піхоти та повітряно-десантних військ, запаси боєприпасів, — вказав Бутусов.
Минулої осені воєнні злочинці рф вже намагалися захопити Вугледар, проте зупинилися у селі Павлівка.
Російська регулярна армія дуже чутлива до втрат, і у російських медіа піднялась тоді хвиля, що російські морпіхи розбиті, — додав Бутусов.
Він нагадав, що Вугледар розташований на підвищенні, а ворог наступає з низини.
На думку Бутусова, битва за Вугледар визначатиме перебіг подальшої війни на півдні України.
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