Бельгія оголосила рекордний пакет допомоги ЗСУ - у ньому ракети для NASAMS

https://racurs.ua/ua/n179289-belgiya-ogolosyla-pro-rekordnyy-paket-dopomogy-zsu-u-nomu-rakety-dlya-nasams.html

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Україна отримає від Бельгії ракети AIM-120 AMRAAM для NASAMS, пускові установки для ЗРК Mistral, стрілецьку зброю та боєприпаси до неї.

Це рекордний пакет на 90 млн євро — він дорівнює вартості всієї бельгійської допомоги від початку повномасштабного вторгнення рф, повідомило L’Echo.

Танків на складах країни більше немає, але в Міноборони припустили, що їх можна було б викупити, аби згодом передати Україні.

Бельгія нездатна надіслати в Україну танки, оскільки зняла свої Leopard 1 з озброєння ще в 2014 році. Машини продали приватній компанії за ціною від 10 до 15 тис євро за одиницю. Бельгійський уряд розглядав можливість викупу техніки назад, однак зіштовхнувся з труднощами, повідомляє «Мілітарний».

Ракети типу «повітря-повітря» AIM-120 AMRAAM можна застосовувати як зенітні у складі комплексів NASAMS. Наприкінці 2022 року уряд США санкціонував продаж Бельгії найновітніших версій цих ракет на суму 380 млн дол.

Також до пакету допомоги увійде неназвана кількість пускових установок для ЗРК Mistral, однак без ракет, оскільки наразі Бельгія їх не має. У цьому питанні, за даними журналістів, союзникам зголосилися допомогти Норвегія та Франція.

Також Бельгія передасть невідому кількість стрілецької зброї та боєприпасів до неї. Частина її надійде зі складів армії, решту закуплять у національного виробника FN Herstal. Зокрема штурмові гвинтівки SCAR. Також українські військові отримають кулемети — 5,56 Minimi та 12,7 мм M2.