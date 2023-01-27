Командир 14 ОМБ переконує, що українські танкісти дадуть раду «Леопардам» та «Абрамсам»

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Командир окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого полковник Олександр Охріменко розповів, що українські танкісти дадуть раду і «Леопардам», і «Абрамсам».

Він вважає, що танкісти 14 ОМБ, як ніхто, знайомі з танками «Леопард».

«Знайомство» відбулося в Німеччині, під час танкових змагань «Сильна Європа» (Strong Europe Tank Challenge), де танкісти 14 бригади представляли Збройні сили України. Підрозділи Князівської омбр тричі в різні роки ставали переможцями конкурсу на найкращий танковий взвод ЗСУ.

Охріменко додав, що танкісти 14 бригади були основною ударною силою під час боїв за Київщину на початку повномасштабної війни — у лютому-березні 2022 року — і основою оборони столиці України.

Охріменко каже, що зброя від західних партнерів, зокрема, танки «Леопард», дозволять Україні суттєво посилити перевагу Сил оборони на полі бою, повернути тимчасово окуповані ворогом території, у тому числі Крим.