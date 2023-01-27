Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Командир 14 ОМБ переконує, що українські танкісти дадуть раду «Леопардам» та «Абрамсам»

Командир 14 ОМБ переконує, що українські танкісти дадуть раду «Леопардам» та «Абрамсам»

27 січ 2023, 10:17
999

Командир окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого полковник Олександр Охріменко розповів, що українські танкісти дадуть раду і «Леопардам», і «Абрамсам».





Він вважає, що танкісти 14 ОМБ, як ніхто, знайомі з танками «Леопард».

«Знайомство» відбулося в Німеччині, під час танкових змагань «Сильна Європа» (Strong Europe Tank Challenge), де танкісти 14 бригади представляли Збройні сили України. Підрозділи Князівської омбр тричі в різні роки ставали переможцями конкурсу на найкращий танковий взвод ЗСУ.

Охріменко додав, що танкісти 14 бригади були основною ударною силою під час боїв за Київщину на початку повномасштабної війни — у лютому-березні 2022 року — і основою оборони столиці України.

Охріменко каже, що зброя від західних партнерів, зокрема, танки «Леопард», дозволять Україні суттєво посилити перевагу Сил оборони на полі бою, повернути тимчасово окуповані ворогом території, у тому числі Крим.

Разом із західними партнерами ми сьогодні ведемо визвольну цивілізаційну війну. Танки «Леопард» на озброєнні ЗСУ, нашої окремої механізованої бригади, стануть однією із запорук нашої Перемоги, — цитує військового Military Media Center Міноборони України.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів