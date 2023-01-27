Кремль легітимізував помилування ув'язнених, які воюють в Україні

https://racurs.ua/ua/n179303-kreml-legitymizuvav-pomyluvannya-uv-yaznenyh-yaki-vouut-v-ukrayini.html

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У Кремлі назвали помилування ув’язнених, які беруть участь у війні в Україні, таким, що відповідає російському законодавству.

Про це заявив речник президента росії дмитро пєсков.

Ви знаєте, що існують укази відкриті, і існують укази з різними грифами секретності. Саме тому про укази я нічого не можу говорити, але я дійсно можу підтвердити, що вся процедура помилування щодо ув’язнених здійснюється у суворій відповідності до російського законодавства, — передає слова рота путіна телеграм-канал радіостанції «Маяк».

З моменту вторгнення росії в Україну приватна військова компанія (ПВК) «Вагнер» почала вербувати для участі у війні ув’язнених. Натомість голова ПВК «Вагнера» євген пригожин обіцяв їм помилування.

У січні 2023 року Пригожин повідомив про зняття всіх судимостей з першої групи колишніх ув’язнених, яка брала участь у боях на Україні у складі ПВК. дмитро пєсков, коментуючи повідомлення про помилування, сказав, що помилування здійснюється за указом президента.

Правозахисники казали, що ув’язнених, які беруть участь у війні, помилували ще до того, як їх випустили із колоній.

Про таку процедуру помилування заявила російському виданню РІА Новини член російської Ради з прав людини Єва Меркачова. Йдеться про те, що ув’язнені, завербовані групою «Вагнера» для війни в Україні, отримують помилування перед звільненням з колоній для відправлення. Відповідно до Кримінального кодексу рф та ст. 89 конституції рф, помилування може здійснювати лише президент.

Меркачова заявила, що в указі президента про помилування засуджених, які брали участь у бойових діях на території України, містяться відомості, які згідно з чинним законодавством РФ відносяться до державної таємниці.

В ISW вважали, що превентивні президентські помилування, ймовірно, ще більше сприятимуть вербуванню групи «Вагнера» у виправних колоніях і дають бійцям можливість діяти з великою мірою безкарності в Україні.

Саме обіцянка законного помилування за злочинну діяльність, ймовірно, спонукає засуджених підписувати контракти з групою «Вагнера», знаючи, що якщо вони виживуть під час операцій в Україні, то після відправлення їх відпустять назад у російське суспільство з чистими досьє, — повідомили в ISW.

В одному з роликів про помилування засновник ПВК «Вагнера» пригожин стверджує, що із засуджених зняли всі судимості — не тільки останню, а й більш ранні, а також нагородили державними нагородами росії — медалями «За відвагу».