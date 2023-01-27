Під Москвою упав урядовий вертоліт рф

https://racurs.ua/ua/n179307-pid-moskvou-upav-uryadovyy-vertolit-rf.html

Ракурс

В московському аеропорту Внуково урядовий вертоліт здійснив тверду посадку.

За попередньою інформацією, Мі-8 авіаційного підрозділу спеціального призначення «росія» уранці 27 січня під час посадки вдарився об землю хвостовою частиною.

Попередньо постраждалих немає.

Спеціальний літний загін «росія» підпорядковується Управлінню справами президента росії і здійснює перевезення високопоставлених осіб.

Цей загін забезпечує авіаперевезення президента, прем'єр-міністра росії, спікерів держдуми та ради федерації, голів Конституційного та Верховного судів, генпрокурора та голови Слідчого комітету росії, керівника адміністрації Кремля та міністра закордонних справ росії.

Раніше Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) включила росію у перелік країн, у яких офіційно визнано проблеми із забезпеченням безпеки польотів.