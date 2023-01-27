СБУ не розголошує результати службової перевірки роботи Баканова

https://racurs.ua/ua/n179311-sbu-ne-rozgoloshuie-rezultaty-slujbovoyi-perevirky-roboty-bakanova-dokument.html

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Служба безпеки України (СБУ) провела службову перевірку щодо екс-глави відомства та друга президента Івана Баканова. Результати спецслужба поки не розголошує.

За інформацією компетентних підрозділів Служби безпеки України щодо зазначеного Вами питання (факту проведення службової перевірки щодо Баканова — ред.) було проведено службову перевірку. Разом з тим зазначаємо, що результати перевірки є інформацією з обмеженим доступом. Відповідно до п. 1 ч. 1 с. 9 закону «Про доступ до публічної інформації» запитувана інформація є службовою інформацією, — йдеться в листі СБУ у відповідь на запит «Слово і діло».

У липні 2022 року президент України Володимир Зеленський відсторонив голову СБУ Баканова від посади.

Тоді глава держави пояснив, що основною причиною відсторонення стала аномально велика кількість зрадників серед співробітників спецслужби.

Зеленський зазначив, що було зареєстровано 651 кримінальне провадження щодо державної зради та колабораціонізму співробітників органів прокуратури, досудового розслідування, СБУ та інших правоохоронних органів. Понад 60 співробітників прокуратури та СБУ відкрито перейшли на бік ворога, залишилися на окупованій території та працюють на окупантів. У 198 провадженнях вже повідомлено про підозру основним фігурантам.

Як тоді пояснив заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов, стосовно Баканова буде проведена службова перевірка, за результатом якої й ухвалять питання про звільнення. Вже за кілька днів Баканова звільнили з посади.