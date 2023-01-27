Перші у світі ударні роти БПЛА сформують у ЗСУ. Фото: Генштаб

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Перші у світі ударні роти безпілотних літальних апаратів почнуть формувати в Україні.

Створення таких підрозділів на Ставці верховного головнокомандувача вже схвалив головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний. Для повноцінної реалізації цього проекту Мінцифри спільно з Міноборони, Генеральним штабом Збройних сил та Держспецзв’язку створили Координаційний штаб з ключовими міністерствами і службами. Про це 27 січня повідомила прес-служба оборонного відомства.

Це необхідно, щоб втілити низку ключових реформ та масштабувати виробництво БПЛА аби забезпечити ними Сили оборони України, — зазначили в Міністерстві оборони.

Командування вже відібрало найбільш професійних військовослужбовців, які очолять ці ударні роти. Кожен із цих підрозділів отримає дрони та боєприпаси, системи Starlink та інше необхідне обладнання, щоб долати окупантів.

Нагадаємо, до України вже прибули «ловці шахедів» — це спеціальне обладнання, яке захищатиме українські енергетичні об‘єкти від російських ударних дронів. У США закупили шість систем протидії ворожим безпілотникам.