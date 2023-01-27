В Україні з’являться нові автомобільні номери. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n179319-novi-avtomobilni-nomery-z-yavlyatsya-v-ukrayini-podrobyci.html

Ракурс

Нові державні номерні знаки транспортних засобів з’являться в Україні.

Українське Міністерство внутрішніх справ затвердило зміни до вимог до державних номерних знаків транспортних засобів. Замість літеросполук, які позначають регіон, додаються позначення «ЕD», «DC», «DI», «PD». Про це йдеться у наказі, який опублікований на сайті відомства.

Передбачається, у разі якщо договір укладено із застосуванням засобів електронного кабінету водія функціональної підсистеми Єдиного державного реєстру єдиної інформаційної системи МВС будуть використовуватися літеросполуки — «ЕD», «DC».

А літеросполуки «DI» та «PD» будуть використовуватися, якщо договір буде укладено через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, зокрема з використанням застосунку «Дія».

А голова Мінцифри Михайло Федоров заявив, що у майбутньому в додатку «Дія» можна буде розрахувати приблизну вартість процедури з урахуванням характеристик авто. Запровадити функцію розмитнення планують після схвалення Верховною Радою.

Розмитнення авто у кілька кліків в Дії зробить послугу простою та антикорупційною. Тому що ми повністю виключаємо людський фактор. Зараз команди підготували зміни до законодавства, — написав він у Facebook.

За його словами, митний збір відбуватиметься за новою системою розрахунку. Потрібно ввести у калькуляторі три характеристики — рік авто, тип або об‘єм двигуна чи потужність, якщо маєте електрокар. Далі система автоматично розрахує вартість машини.

Нагадаємо, 3 січня Кабінет міністрів оприлюднив постанову про новий порядок військового обліку в Україні, де є низка змін для військовозобов’язаних. Зокрема, чоловіки призовного віку зможуть подавати для військкомату інформацію через «Дію».