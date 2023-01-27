Німеччина надала новий пакет допомоги для ЗСУ. Фото:

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Німеччина надала новий пакет допомоги для Збройних сил України.

Україні передали ракети для зенітно-ракетних комплексів IRIS-T, 13 вантажівок, дві 15-тонні вантажівки, 12 сідлових тягачів, чотири напівпричепи, 12 машин для охорони кордону та два пікапи. Про це 27 січня повідомила прес-служба ФРН.

Крім того, німецька сторона підтвердила, що у майбутньому Україна отримає 14 основних бойових танків Leopard 2 A 6 з боєкомплектом, дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 3, дві РЛС повітряного спостереження, 64 сідлових тягачі та 72 напівпричепи.

Зазначається, що частина техніки буде поставлятися зі складів Бундесверу, а інша частина — від промисловості, що фінансуються внаслідок коштів ініціативи уряду з модернізації.

Також у Берліні наголосили, що з міркувань безпеки не буде повідомлятися інформація про способи і терміни доставки озброєння.

Нагадаємо, Брюссель 27 січня оголосив Україні рекордну військову допомогу на суму 90 млн євро. ЗСУ отримають від Бельгії ракети AIM-120 AMRAAM для NASAMS, пускові установки для ЗРК Mistral, стрілецьку зброю та боєприпаси до неї.