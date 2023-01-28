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Ракурс
Російська авіація завдала удару по селу на Сумщині. Фото: ОК «Північ»

Російський авіаудар по Сумщині пошкодив десяток будинків (ФОТО)

28 січ 2023, 21:21
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Російська армія продовжує руйнувати цивільну інфраструктуру в Україні.





Близько 13.30 у суботу, 28 січня, ворожа авіація атакувала прикордонний населений пункт Середина-Буда у Сумській області. Пролунав один потужний вибух, який призвів до руйнування житлових будинків. Про це оперативне командування «Північ» повідомило у Facebook.

Військові повідомили, що внаслідок обстрілу було пошкоджено понад 10 житлових будинків і кілька інших споруд. Втрат серед особового складу та техніки немає. Уточнюється інформація про втрати серед місцевого населення.

Крім того, зазначається, що окупанти сьогодні обстрілювали з мінометів калібру 120 мм райони населених пунктів Миколаївка, Нововасилівка та Будівельне.

Російська авіація завдала удару по селу на Сумщині. Фото: ОК «Північ»

Російська авіація завдала удару по селу на Сумщині. Фото: ОК «Північ»

Російська авіація завдала удару по селу на Сумщині. Фото: ОК «Північ»

Нагадаємо, 28 січня російські військові вдруге обстріляли пожежно-рятувальну частину в місті Гуляйполе Запорізької області. На щастя, внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Джерело: Ракурс


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