Надувний російський танк. Фото: соцмережі

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Замасковані надувні танки країна-агресор росія застосовує у війні проти України.

Надувний танк розвідники зафіксували з безпілотника. Бійці помітили, що надувна гармата танка була здута, що повністю знецінює задум від цих надувних об'єктів. Позицію з одним надувним об'єктом показав український спецпідрозділ «Карлсон». Про це 28 січня повідомляє «Мілітарний».

Наш спецпідрозділ знайшов таємну зброю росіян, російська армія здувається! Яке командування, такі й танки, — розповіли розвідники.

Зазначається, що у 2013 році російська армія почала купувати надувні макети танків, літаків та ракетних комплексів. Зокрема, агресор купував надувні танки Т-72 і Т-80, винищувачі Су-27 та МіГ-31, а також деякі ракетні комплекси різного призначення.

Ці макети являють собою каркас, обтягнутий повітронепроникною оболонкою. Кожен макет бойової техніки містить, зокрема, теплові та радіолокаційні імітатори, енергоблок, вентилятор.

Фахівці наголошують, що сучасні технології вивели мистецтво обману супротивника нові висоти.

Нагадаємо, у серпні 2022 року американське видання Washington Post писало про те, що українські військові використовувати дерев’яні макети західної техніки, щоб ввести росіян в оману. Після кількох тижнів роботи в польових умовах ці хибні цілі притягнули щонайменше 10 російських крилатих ракет «Калібр».

Джерело: «Мілітарний»