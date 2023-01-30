Рашисти побудували навколо аеродрому в окупованому Бердянську 15 км укріплень

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Ракурс

Росіяни формують потужні лінії оборони навколо аеродрому в тимчасово окупованому Бердянську.

Видання Defense Express проаналізувало супутникові знімки Planet Labs за 27 січня. Вони свідчать, що весь аеродром по 15-кілометровому периметру отримав лінії оборони, які складаються з окопів, траншей та окремих позицій, включно з укриттями для техніки. Крім того, перед лінією окопів встановлюються протитанкові надовби. Так звані «пірамідки Вагнера» встановлюються у три ряди. Станом на 27 січня приблизно на 30% аеродрому вже було оточено ними.

Цей закинутий аеродром рашисти вже доволі давно перетворили на власну базу для вертольотів і продовжують його використання.

Елементи основної лінії оборони на знімках позначені червоним, синім — протитанкові надовби, встановлення яких знаходиться у процесі, жовтим — внутрішній периметр оборони, який був створений раніше.

Defense Express вважає, що у росіян значно ширші плани на аеродром, ніж просто використовувати його у ролі передової вертолітної бази.

На знімках літовища, які були зроблені 27 січня, помічено 9 літальних апаратів, з яких 8 можливо ідентифікувати як вертольоти, а один (виокремлений зеленим) доволі схожий на БПЛА типу «Форпост». Також на аеродромі помічена й активність наземного персоналу та техніки.