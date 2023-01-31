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Ракурс
Полк Калиновського показав, як нищить окупантів зі 120-го міномета

Полк Калиновського знищив окупантів з міномета — На черзі КДБ, ОМОН і Лука (ВІДЕО)

31 січ 2023, 20:51
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Мінометники батальйону «Волат» білоруського поку імені Кастуся Калиновського опублікували відеофрагмент своєї бойової роботи. Білоруси нищили російських окупантів з міномету калібру 120 міліметрів.





КДБ, АМАП, Лука — чакайце! Вас таксама гэта ўсё чакае!, — каже білоруський воїн у перерві між пострілами.

Нагадаємо, нещодавно бійці білоруського полку імені Кастуся Калиновського показали штурм позицій російських окупантів під Бахмутом на Донеччині. У прес-службі полку повідомили, що воєнні злочинці рф займалися мародерством і знімали із загиблих захисників України форму і взуття. Тому білоруські воїни з батальйону «Волат» вступили у ближній бій із загарбниками. Вони увірвалися на позиції рф і знищили ворога.

Джерело: Ракурс


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