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Ракурс
Вибухи пролунали в Бєлгородській області рф — соцмережі

Вибухи пролунали в Бєлгородській області рф — соцмережі (ВІДЕО)

31 січ 2023, 21:10
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Гучні вибухи пролунали ввечері 31 січня на території Бєлгородської області росії. Згодом губернатор російського регіону заявив про збиття двох нібито українських ракет.





За словами чиновника рф, в районі Шебекіно система ППО перехопила дві українські ракети.

Джерело: Ракурс


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