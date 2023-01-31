Вибухи пролунали в Бєлгородській області рф — соцмережі

https://racurs.ua/ua/n179446-vybuhy-prolunaly-v-bielgorodskiy-oblasti-rf-socmereji-video.html

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Гучні вибухи пролунали ввечері 31 січня на території Бєлгородської області росії. Згодом губернатор російського регіону заявив про збиття двох нібито українських ракет.

За словами чиновника рф, в районі Шебекіно система ППО перехопила дві українські ракети.