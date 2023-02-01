ISW: Росія використовує закони щодо боротьби з тероризмом для виправдання репресій

https://racurs.ua/ua/n179454-isw-rosiya-vykorystovuie-zakony-schodo-borotby-z-teroryzmom-dlya-vypravdannya-represiy.html

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Російська влада продовжує використовувати закони про боротьбу з тероризмом для виправдання внутрішніх репресій.

Про це 1 лютого пишуть у черговому зведенні експерти Інституту вивчення війни (ISW).

У вівторок повідомлялося, що Центральний військовий окружний суд визнав Владислава Борисенка винним у скоєнні теракту та засудив його до 12 років позбавлення волі за участь у нападі на військкомат у Ханти-Мансійському автономному окрузі у травні 2022 року.

Це перший випадок, коли виконавцю нападу на військкомат було пред’явлено офіційне звинувачення у скоєнні терористичного акту.

Очевидне посилення звинувачень за подібні інциденти вказує на те, що російська судова система прагне застосовувати суворіші покарання за акти внутрішньої незгоди з продовженням війни в Україні, як раніше зазначали аналітики ISW.

Президент росії володимир путін напередодні підписав указ, який спрощує процес оголошення попереджень щодо терористичної загрози в росії. Він дозволяє регіонам запроваджувати підвищений рівень терористичної загрози на невизначений термін, який зараз обмежений 15 діб.

Новий указ дозволить російським регіонам, де діє «жовтий рівень» терористичної загрози (Білгородська, Брянська та Курська області), зупиняти та оглядати транспортні засоби на адміністративних кордонах щодо наявності зброї та вибухових речовин, що раніше дозволялося лише в регіонах «червоного рівня».

Законодавчі маніпуляції з юридичним поняттям «тероризм», що продовжуються, дозволяють владі розширювати можливості для придушення внутрішнього інакомислення і будь-якої діяльності, яка, як вони вважають, суперечить російським інтересам, вважають в ISW.