Болдвіна звинуватили у ненавмисному вбивстві українки Гатчінс

https://racurs.ua/ua/n179456-boldvina-zvynuvatyly-u-nenavmysnomu-vbyvstvi-ukrayinky-gatchins.html

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Прокуратура штату Нью-Мексико офіційно висунула актору Алеку Болдуїну та консультанту зі зброї Ханне Гутьєррес-Рід звинувачення у ненавмисному вбивстві оператора Галини Гатчінс, яка загинула на зніманнях фільму «Іржа».

Про це повідомляє CNN.

За даними телеканалу, Болдуїна та Гутьєррес-Рід звинувачують за двома пунктами статті про ненавмисне вбивство. Якщо присяжні визнають їх винними, то актора і консультанта засудять лише по одному з них. Який із двох пунктів звинувачення є більш відповідним, мають визначити присяжні. Перший пункт передбачає до 18 місяців ув’язнення, другий — до п’яти років позбавлення волі.

Адвокат Болдвіна відмовився від коментарів. Раніше, коли стало відомо, що прокуратура звинуватить Болдвіна, його захисник заявив CNN, що вважає це рішення «жахливою помилкою правосуддя».

Своєю чергою адвокат Гутьєррес-Рід заявив, що прокурор «цілком неправильно витлумачив факти і дійшов невірних висновків».

Український оператор Галина Гатчінс загинула на знімальному майданчику фільму «Іржа» у жовтні 2021 року в результаті пострілу з пістолета, який використовувався як реквізит, але виявився зарядженим бойовими патронами.

Пістолет у момент пострілу знаходився в руках Болдуїна, сам він стверджував, що не натискав на спусковий гачок. Проте криміналісти у своєму звіті заявили, що зброя не могла вистрілити сама.

Ханна Гутьєррес-Рід, за версією прокуратури, не наполягала на навчанні Болдвіна техніці безпеки, не перевіряла кожен патрон, а також не дотримувалася правил безпеки при зберіганні боєприпасів.