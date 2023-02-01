Байден у лютому приїде до Польщі, можлива зустріч із Зеленським

https://racurs.ua/ua/n179461-bayden-u-lutomu-pryyide-do-polschi-mojlyva-zustrich-iz-zelenskym.html

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Володимир Зеленський може зустрітися з Джо Байденом наприкінці лютого під час візиту глави Білого дому до Польщі.

Dziennik Gazeta Prawna повідомила, що наразі для потенційної зустрічі розглядаються два міста — Жешув і Варшава.

Український президент представить мирний план і закличе до проведення міжнародної конференції по Україні, — повідомило виданню дипломатичне джерело в Києві про плани переговорів.

За даними польського видання, зустріч має стати частиною ширшої схеми врегулювання конфлікту, в рамках якої Зеленський планує представити «мирний план» із 10 пунктів та скликати для його обговорення міжнародну конференцію, у якій візьмуть участь країни-гаранти безпеки України.

Серед них, окрім США, будуть також Канада, Туреччина, Велика Британія, Ізраїль, Німеччина та Польща.

У план Зеленського входить питання створення Міжнародного трибуналу, надання гарантій безпеки України від євроатлантичних організацій та визнання територіальної цілісності України в межах до 2014 року.

Нагадаємо, що востаннє президенти США та України бачилися наприкінці грудня, коли Зеленський відвідав Сполучені Штати з офіційним державним візитом.