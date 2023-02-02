Ракетний удар рф по будинку Краматорська - двоє загиблих, 21 травмований

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Ракетний удар воєнних злочинців росії по житловому сектору Краматорська Донецької області забрав життя трьох людей, ще 21 мешканець постраждав. Внаслідок обстрілу, який стався ввечері 1 лютого, пошкоджено вісім багатоквартирних будинків, один із них зруйновано. Під завалами можуть перебувати ще 10 людей.

Про це повідомила прес-служба поліції Донеччини у Facebook, Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Війська рф поцілили в житловий сектор у центрі міста ракетою «Іскандер-К», зруйновано з четвертого по перший поверхи чотириповерхового житлового будинку в межах одного під’їзду.

У поліції вказали, що наразі триває пошуково-рятувальна операція. На місці ракетного удару працюють 11 слідчо-оперативних груп, вибухотехніки, кінологи, парамедики, патрульні поліцейські та інші підрозділи, загалом — понад 100 поліцейських. Правоохоронці евакуюють людей до місцевої школи, де розгорнуто пункт прихистку.

Згодом у ДСНС додали, що з-під завалів зруйнованого будинку вдалося врятувати двох осіб.

За словами голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, внаслідок повітряної атаки росіян на Краматорськ загинули два мешканці, третю людину, про яку повідомлялося як про загиблу, вдалося реанімувати.

В Краматорську загинули не три, а дві людини. Одну людину вдалося реанімувати і відправити на лікування в Дніпро. Кількість потерпілих — 21 людина, восьмеро осіб поранено, двоє з них в тяжкому стані і транспортовані до Дніпропетровської області, де їм провели стабілізуючи операції, — додав Кириленко.

Вранці 2 лютого стало відомо про трьох загиблих. Ще 10 людей можуть перебувати під завалами.