МОК відповів на звинувачення про допуск росіян і білорусів на Олімпіаду

МОК відповів на звинувачення про допуск росіян і білорусів на Олмпіаду

https://racurs.ua/ua/n179514-mok-vidpoviv-na-zvynuvachennya-pro-dopusk-rosiyan-i-bilorusiv-na-olmpiadu.html

Ракурс

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) опублікував величезну заяву, в якій відповів на запитання щодо планів допустити росіян та білорусів на світові змагання.

Тиждень тому МОК повідомив, що зараз світові спортивні чиновники обговорюють можливі критерії повернення представників росії та білорусі до світового спорту.

Головні звучали так: спортсмени мають виступати у нейтральному статусі, пройти сувору перевірку на відповідність допінговим правилам і, головне, не шкодити мирній місії МОК — тобто ні словом, ні ділом не підтримувати російське вторгнення в Україну.

Ідея МОК була сприйнята неоднозначно. Найбільш різко висловилася Україна — її Національний олімпійський комітет пригрозив бойком Ігор-2024 у Парижі, якщо туди допустять росію.

З критикою пропозиції виступив особисто президент країни Володимир Зеленський. Він навіть запросив голову МОК Томаса Баха до Бахмута, де зараз ведуться найважчі бої, щоб той переконався, що нейтральність у таких питаннях неприпустима.

Інші країни також поставилися до плану по-різному. Наприклад, Олімпійська рада Азії висловила готовність прийняти росіян та білорусів на своїх змаганнях. Деякі європейські країни виступили різко проти. У Латвії сказали, що бойкотуватимуть Париж, якщо під час війни до Ігор допустять росіян та білорусів.

У росії ідея викликала обурення частини спортивної спільноти — МОК звинувачують у політизації змагань.

Сьогодні МОК детально відповів на критику на свою адресу.

Ось як виглядає позиція організації:

Продовжувати повне усунення росіян і білорусів від змагань без будь-яких обговорень не дозволяють позиція ООН з приводу дискримінації на основі приналежності паспорта і самі принципи олімпійського руху — вони припускають, що у спорту має бути місія, що об'єднує. Про те, що росіян та білорусів допустять на Ігри-2024, не йдеться. Поки що МОК бере участь лише у консультаціях зі спортивними федераціями з приводу допуску росіян та білорусів на змагання в Азії. У будь-якому разі, навіть якщо спортсменів із паспортом країн під санкціями запросять до Парижа, сприймати їх слід не як росіян та білорусів, а як нейтральних спортсменів, які пройшли жорстку перевірку. Механізми, які дозволять розділяти спортсменів на нейтральних та тих, хто підтримує у війну в Україні, ще тільки обговорюються — жодних рішень немає. Що буде із командними видами спорту, незрозуміло. Ніякого спеціального відбору для росіян та білорусів, які пропустять кваліфікаційні змагання на Олімпіаду, не влаштовуватимуть. Заяви українських чиновників із погрозами про бойкот Олімпіаду викликають у МОК «жаль» — вони суперечать цінностям олімпійського руху. При цьому МОК зберігає повністю солідарність із Україною та її спортсменами. Щодо запрошення Володимира Зеленого, поки Томас Бах їхати в Україну не планує. Заперечення російських чиновників, які вимагають, щоб спортсменам дозволили змагатися на рівних умовах, розглядати взагалі не будуть — спортсмени поїдуть на будь-які змагання лише за умови повної нейтральності.

МОК порадив звернути увагу на те, що в деяких видах спорту спортсмени з України та росії продовжують змагатися між собою — наприклад, таке сталося під час тенісного турніру Australian Open, який нещодавно закінчився. Росіяни та білоруси були допущені на нього під нейтральним прапором, і представниця білорусі Арина Сабаленка навіть здобула перемогу у фіналі.

Історія питання

Наразі більшість міжнародних спортивних федерацій відсторонили росію та білорусь від участі на турнірах (хоча у федерації боксу і тенісу відновили обидві країни у правах). У 2023 році пройде значна частина кваліфікації на Олімпійські та Паралімпійські ігри у Парижі. Наразі спортсмени з цих країн не можуть взяти у ній участь. Вони пропустили зимову Паралімпіаду-2022 у Пекіні. На Олімпійських іграх, які відбулися до повномасштабного вторгнення росіяни виступали під нейтральним прапором — через дискваліфікацію, пов’язану з допінгом.

26 січня на засіданні виконавчої ради МОК розглянули ухвалену у грудні пропозицію Олімпійського саміту переглянути рекомендації про відсторонення росіян та білорусів.

9 грудня учасники саміту водночас продовжили рекомендації МОК по відстороненню російських та білоруських спортсменів і обговорили їхнє можливе повернення. На саміті вирішили, що бан спортсменів з рф та рб суперечить місії «обʼєднати світ у мирних змаганнях» і забороняє спортсменам змагатися лише через їхній паспорт.

МОК 26 січня заборонив проводити в росії та білорусі міжнародні змагання з олімпійських видів спорту і запобігання появі на них національної символіки цих двох країн (йдетьсяпро усю локацію таких змагань, в тому числі про трибуни). Крім того, жоден політик з росії та білорусі не може бути запрошений на міжнародні змагання.

Але у заяві МОК сказано про «повагу права УСІХ атлетів не бути дискримінованими».МОК наголосив, що уряди країн не повинні вирішувати, хто з атлетів може брати участь у змаганнях, а хто ні.

Виконавча рада МОК назвала дві можливі умови участі росіян та білорусів у змаганнях:

Вони змагатимуться як нейтральні спортсмени. На Олімпіаду візьмуть тільки тих росіян та білорусів, хто підтримує «мирну місію МОК», не порушує антидопінговий кодекс та не підтримує війну в Україні. При цьому кожного спортсмена обіцяють перевірити індивідуально на відповідність до цих положень. Процедуру вочевидь розроблять згодом.

Остаточного рішення МОК про повернення росіян та білорусів у міжнародний спорт поки немає, фінальні рішення будуть за міжнародними федераціями.