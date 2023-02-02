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путін згадав про Leopard у промові на честь 80-річчя перемоги у Сталінградській битві. Головне з цитат божевільного

путін згадав про Leopard у промові на честь 80-річчя Сталінградської битви. Головне з цитат божевільного

2 лют 2023, 18:27
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володимир путін, президент рф, згадав про німецькі танки Leopard у промові на честь 80-річчя перемоги у Сталінградській битві.





2 лютого путін приїхав до Волгограду, де відбуваються святкування 80-х роковин перемоги у Сталінградській битві.

Диктатор відвідав меморіальний комплекс на Мамаєвому кургані та поклав вінок до Вічного вогню. Після цього путін виступив із промовою на концерті, заявивши, що росії знову загрожують німецькі танки з хрестами на борту.

Ми свої танки до їхніх кордонів не посилаємо, але ми маємо чим відповісти, і застосуванням бронетехніки справа не закінчиться, — додав він.

Пізніше прес-секретар президента рф дмитро пєсков пояснив журналістам, що означали ці слова путіна:

У росії (є) потенціал і в міру того, як з’являються поставлені колективним Заходом нові озброєння, росія буде задіяти повний потенціал, для того, щоб відповісти під час спеціальної військової операції.

Неймовірно, але факт — нам знову загрожують німецькими танками Leopard, воюють руками «бандерівців» — сказав у Волгограді путін, який знову почав загрожувати всьому здоровому світу.

Ми зібрали головне з цитат божевільного диктатора:

рф при відповіді на погрози бронетехнікою не обійдеться, всі повинні це розуміти;

ідеологія нацизму в сучасному вигляді знову створює прямі загрози безпеці росії;

були спроби втягнути Європу, включаючи Німеччину, у війну з росією;

готовність заради правди йти до кінця і робити неможливе — була і є в крові багатонаціонального народу рф;

у росії багато друзів у всьому світі і ми впевнені в собі, своїй правоті та перемозі.

Джерело: Ракурс


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