Беньямін Нетаньяху та Еммануель Макрон, фото: Benjamin Netanyahu

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Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, котра відбулася 2 лютого у Єлисейському палаці, висловив готовність надіслати до Києва «військові штучки».

Водночас він наголосив, що не може зайти надто далеко, не спровокувавши росію. Про це повідомляє видання The Times of Israel з посиланням на інформоване джерело.

Зазначається, що в офісі прем'єр-міністра Ізраїлю відмовилися коментувати розмову. На брифінгу з журналістами Нетаньяху сказав лише, що під час зустрічі із Макроном «пояснив нашу політику».

Він добре знає це питання, — наголосив Нетаньяху.

Про майбутній візит до Києва міністра закордонних справ Елі Коена Нетаньяху не говорив.

Також повідомляється, що Нетаньяху відповів Макрону, що «ще надто рано думати про посередництво». Він зазначив, що не буде просувати свою роль посередника між росією та Україною, доки росія, Україна та США не попросять його про це.

Джерело: The Times of Israel