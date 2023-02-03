«Гвардія наступу» — українці активно подають заявки на вступ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n179555-gvardiya-nastupu-ukrayinci-aktyvno-podaut-zayavky-na-vstup-video.htmlРакурс
Українці активно подають заявки на вступ до нещодавно анонсованих штурмових бригад «Гвардії наступу».
Про це в ефірі національного телемарафону заявила заступник міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.
У нас ця рекрутингова кампанія стартувала буквально у четвер (2 лютого — ред.), але я знаю, що вже дуже активно подаються заявки, анкети. Надходить насправді багато дзвінків на гарячу лінію, яка була створена спеціально під формування цих бригад. Відкритий набір і для хлопців, і для дівчат, — зазначила вона.
Павліченко додала, що особисто знає деяких чоловіків і жінок, які вже долучилися до цих підрозділів.
За її словами, кандидати у «Гвардію наступу» мають бути передусім мотивованими, готовими захищати країну та звільняти окуповані території. Водночас вона додала, що бойовий досвід не є обов’язковим.
Відповідаючи на питання, як перевірятимуть на доброчесність кандидатів у ці бригади, Павліченко повідомила, що існує певний алгоритм призначення людей у підрозділи як поліції, так і Нацгвардії чи прикордонної служби, котрий передбачає направлення певних запитів до відповідних структур та перевірку кандидата по певних базах даних.
Кожен кандидат окрім того, що буде проходити таку собі співбесіду, де будуть з’ясовуватися його мотивація, буде проходити ще й певну перевірку — бо дійсно ворог не спить, і ми розуміємо, що можуть бути певні питання, — наголосила вона.