В Україні створюють «Гвардію наступу», фото: Дніпропетровська ОВА

https://racurs.ua/ua/n179555-gvardiya-nastupu-ukrayinci-aktyvno-podaut-zayavky-na-vstup-video.html

Ракурс

Українці активно подають заявки на вступ до нещодавно анонсованих штурмових бригад «Гвардії наступу».

Про це в ефірі національного телемарафону заявила заступник міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

У нас ця рекрутингова кампанія стартувала буквально у четвер (2 лютого — ред.), але я знаю, що вже дуже активно подаються заявки, анкети. Надходить насправді багато дзвінків на гарячу лінію, яка була створена спеціально під формування цих бригад. Відкритий набір і для хлопців, і для дівчат, — зазначила вона.

Павліченко додала, що особисто знає деяких чоловіків і жінок, які вже долучилися до цих підрозділів.

За її словами, кандидати у «Гвардію наступу» мають бути передусім мотивованими, готовими захищати країну та звільняти окуповані території. Водночас вона додала, що бойовий досвід не є обов’язковим.

Відповідаючи на питання, як перевірятимуть на доброчесність кандидатів у ці бригади, Павліченко повідомила, що існує певний алгоритм призначення людей у підрозділи як поліції, так і Нацгвардії чи прикордонної служби, котрий передбачає направлення певних запитів до відповідних структур та перевірку кандидата по певних базах даних.