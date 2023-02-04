Як росія маніпулює війною в Україні, пояснили в ISW

https://racurs.ua/ua/n179557-yak-rosiya-manipuluie-viynou-v-ukrayini-poyasnyly-v-isw.html

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Влада росії використає продовження режиму «терористичного рівня» на території рф для посилення правоохоронних заходів, забезпечення підтримки своїх дій в Україні, представлення війни як такої, що безпосередньо загрожує внутрішній безпеці та придушення «внутрішнього інакомислення». Таку думку висловили експерти американського «Інституту вивчення війни» (ISW).

Чиновники рф продовжують впроваджувати інформаційну операцію про те, що війна в Україні є прямою загрозою російській безпеці за допомогою законодавчих маніпуляцій. Так, Брянська і Курська області 3 лютого оголосили про пролонгування «жовтого» рівня терористичної загрози на невизначений термін через «необхідність посилення заходів з охорони та оборони російської території».

У звіті ISW також вказано, що адміністрація президента США Джо Байдена оголосила 3 лютого про новий пакет військової допомоги Україні на суму 2,2 млрд дол., що включає високоточні ракети великої дальності для HIMARS.

Водночас російський диктатор, воєнний злочинець володимир путін продовжив надавати платформу для критично налаштованих націоналістичних військових блогерів, паралельно придушуючи «опозиційні голоси».