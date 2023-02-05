Перший танк Leopard 2 відправили Україні союзники. Фото: Аніта Ананд

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Перший основний бойовий танк Leopard 2 для потреб Збройних сил України.

Оттава схвалила рішення надання Україні чотирьох «Леопардів» у найближчі тижні. Перша з цих бойових одиниць вже відправлена літаком із міста Галіфакс. Про це міністр національної оборони Канади Аніта Ананд повідомила в Twitter.

Сьогодні літак Королівських повітряних сил Канади відправився з Галіфаксу для перевезення першого основного бойового танку Leopard 2, який Канада відправляє в Україну, — написала вона.

Очільниця канадського оборонного відомства не вказала точне місце, де приземлиться літак. Зазначила лише, що Канада продовжить забезпечувати Збройні сили України технікою, яка їм потрібна для перемоги.

Нагадаємо, наприкінці січня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Збройні сили України отримають до 140 західних танків у першій хвилі внесків від міжнародних партнерів. Йдеться про танки Leopard 2, Challenger 2 та M1 Abrams. Також у Києві дуже розраховують на французький танк Leclerc.